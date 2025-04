Vasco emenda viagens de voos fretados para sequência longe do Rio de Janeiro

Equipe terá pela frente a estreia na Sul-Americana contra o Melgar, no Peru, e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians

Depois da vitória sobre o Santos na estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco terá uma semana de partidas longe do Rio de Janeiro. Com isso, os comandados do técnico Fábio Carille treinaram no Rio de Janeiro na última segunda-feira (31) e, em seguida, embarcaram em direção à Arequipa, no Peru, para a estreia pela Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o Vasco fará uma atividade na manhã de terça no Estádio Municipal de Sachaca, segundo a programação do clube. O time carioca estreia no torneio continental diante do Melgar nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental de UNSA.

Na quinta-feira, a equipe fará uma atividade no hotel (Hampton Guarulhos) no período da tarde. Já na sexta, o treino acontece no centro de treinamento do Palmeiras, já em solo paulistano.

Em compensação, na próxima semana, o Cruz-Maltino enfrenta o Puerto Cabello, na terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília) e encara o Sport no sábado (12), às 21h de Brasília). Ambos os confrontos acontecem em São Januário, no Rio de Janeiro.