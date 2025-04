Temporal em Porto Alegre causou prejuízos em instalações da dupla Gre-Nal

Vale ressaltar que o Grêmio ainda não recebeu o aval para utilizar a capacidade total da Arena. Isso porque ainda há limitações envolvendo os estragos causados pela tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Um exemplo deste cenário é que o auditório, específico para a realização de entrevistas coletivas, ainda não recebeu a liberação para uso.

A dupla Gre-Nal sofreu com prejuízos após o temporal que atingiu Porto Alegre, no final da tarde da última segunda-feira (31/03). Com as fortes chuvas, uma estrutura de gesso, que integra parte do teto do portão A da Arena, cedeu. A empresa responsável pela gestão do estádio afirmou que ainda calcula todos os danos. Apesar disso, indicou que nenhum desses empecilhos interfere na operação normal.

Alguns danos para a dupla Gre-Nal

O Imortal, aliás, voltará a atuar em seu estádio na próxima terça-feira (08/03), quando encara o Atlético Grau, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O lado vermelho do Rio Grande do Sul também sofreu com prejuízos, mas em seu centro de treinamento. Houve a inundação de alguns campos de treino.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais também expôs que placas e estruturas de grade caíram perto dos gramados. Mesmo assim, tais obstáculos não exigiram a interdição do CT do Inter. Isso porque o local recebeu atividades do elenco principal normalmente nesta terça-feira (01/04). As fortes chuvas deixaram mais de 200 mil cidadãos sem luz em Porto Alegre, até a última segunda-feira (31/03). Os ventos, aliás, ultrapassaram os 100 km/h. Neste cenário, o volume de água no temporal, o qual teve registro de duração de seis horas, foi proporcional a aproximadamente 26% da média histórica em março.

