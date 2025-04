Sul Americana: Cruzeiro perde para o Unión no último lance do jogo

O Cruzeiro fez, no início da noite desta terça-feira, 1/4, a sua estreia no Grupo E da Copa Sul-Americana. O time foi até Santa Fé, na Argentina, visitar o Unión. Mas não fez um bom jogo, praticamente nada criou de relevante no ataque e foi irregular na defesa. Conseguiu sustentar o empate em 0 a 0 até os 49 da etapa final. Mas, no último lance do jogo, Diego Díaz fez o gol dos argentinos: 1 a 0, para festa da torcida que lotou o estádio (25 mil lugares).

Este, na teoria, seria o jogo mais difícil do Cruzeiro nesta fase de grupos. Assim, o empate seria excelente. O grupo se completa com Palestino-CHI x Mushuc Runa-EQU, nesta quinta-feira. Vale lembrar que, na Sula, apenas o primeiro colocado de cada um dos oito grupos avança de forma direta para as oitavas. O segundo colocado enfrenta um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores em mata-mata para avançar.