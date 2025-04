Sport x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela decisão do Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro

O Sport recebe o Retrô nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, para o jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. Na ida, o Leão do Norte venceu por 3 a 2 , portanto, um empate em casa já garante o título para o Rubro-Negro. Por outro lado, o Azulão deverá vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir o título no tempo normal. Vitória dos visitantes por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Sport

Após o resultado positivo no primeiro jogo da final, o Leão vem de derrota para o Altos, por 1 a 0, na Copa do Nordeste, e de um empate em 0 a 0 com o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O revés, aliás, foi em casa. Agora, apenas um empate na Ilha do Retiro já garante o título Estadual.

Porém, para o duelo, o Rubro-Negro tem alguns desfalques. O lateral-esquerdo Igor Cariús está cumprindo protocolo de concussão da CBF após levar bolada no rosto na estreia do Brasileirão. Os outros nomes são: Dalbert, também lateral-esquerdo, e o atacante Gonçalo Paciência, por lesão na panturrilha direita e problema no quadril direito, respectivamente. Por outro lado, o técnico Pepa poderá contar com os retornos de Atencio e Titi Ortíz.

Como chega o Retrô

A Fênix de Camaragibe chega com um grande desafio para o duelo. Afinal, deverá vencer por pelo menos um gol de diferença fora de casa para levar a partida para os pênaltis. Porém, a equipe poderá entrar com força total para a decisão, sem novos desfalques.