Real Madrid garante vaga na final da Copa do Rei após empate espetacular com a Real Sociedad

O Real Madrid é o primeiro finalista da Copa do Rei da Espanha. Nesta terça-feira (1º), o Santiago Bernabéu teve uma noite mágica e o time merengue buscou o empate por 4 a 4 com a Real Sociedad, na prorrogação. Durante os 90 minutos, as equipes fizeram uma partida espetacular e o time visitante venceu por 4 a 3, o que forçou o tempo extra. Os gols da vitória foram marcados por Oyarzabal, duas vezes, Barrenetxea e Alaba, contra. Pelo lado do time merengue, Endrick e Bellingham balançaram a rede com belas assistências de Vini Jr, enquanto Tchouaméni anotou o terceiro. Na prorrogação, o gol salvador foi marcado pelo zagueiro Rudiger, que saiu do banco de reservas para confirmar a classificação.

Agora, o Real Madrid aguarda o vencedor da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, para descobrir quem será o adversário na decisão do principal torneio mata-mata do futebol espanhol. A outra semifinal será disputada nesta quarta-feira (2), no Metropolitano. A grande final está marcada para o dia 26 de abril.