Oscar treina e viaja com delegação do São Paulo para enfrentar o Talleres

Meia havia sido desfalque no último sábado, no empate em 0 a 0 com o Sport. Nesta quarta, Tricolor estreia na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Boa notícia para o torcedor do São Paulo. Nesta terça-feira (1), o meia Oscar participou do treino com o elenco e está relacionado para o jogo contra o Talleres. A partida marca a estreia do Tricolor na Libertadores. No último sábado, Oscar não atuou no empate em 0 a 0 com o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia recuperava-se de lesão em uma das coxas.