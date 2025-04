Odair Hellmann, possível alvo do Fluminense, deixa o comando do Al-Raed

O Al-Raed vinha mal das pernas na Liga Saudita. Afinal, era o lanterna, com apenas cinco vitórias em 25 rodadas. O time surge, assim, na última posição, com 18 pontos – quatro a menos que o Al-Fateh, primeiro time fora do Z-3.

Possível alvo do Fluminense no mercado, o técnico Odair Hellmann deixou o comando do Al-Raed (SAU) nesta terça-feira (1º). O próprio clube saudita anunciou a demissão do comandante, oficializando, inclusive, seu sucessor: o croata Kresimir Rezic.

Odair se estabeleceu no futebol árabe, passando quatro dos últimos cinco anos por lá. Após deixar o Fluminense, em 2020, ele acertou com o Al-Wasl (EAU), por onde ficou por duas temporadas. Depois, em 2023, fechou com o Santos, retornando ao Brasil e permanecendo por apenas 35 jogos.

Ainda em 2023, ele assinou com o Al-Riyadh, vivenciando sua primeira experiência no futebol saudita. Deixou o clube e assinou com o Al-Raed para 2024/25. Foram apenas sete vitórias em 28 jogos no comando. Agora, fica livre no mercado. O Fluminense surge como uma das possibilidades, já que está sem treinador desde sábado (29), quando demitiu Mano Menezes.

Na última passagem pelo Flu, Odair venceu 23 partidas em 48 possíveis, ajudando o Tricolor a conquistar vaga na Libertadores 2021. Ele saiu após a 24ª rodada, quando recebeu proposta para assumir o Al-Wasl.