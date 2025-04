Neymar vai desfalcar o Santos contra o Bahia

Neymar ainda seguirá fora do Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O craque seguirá o tratamento da lesão na coxa esquerda e ficará contra o Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro. A previsão, agora, é que camisa 10 retorne somente no terceiro jogo da competição contra o Fluminense, no Maracanã.

Desde do dia 2 de março, Neymar vive altos e baixos na recuperação. Na semana passada, ele tentou fazer exercícios mais intensos no campo, mas precisou regredir no tratamento, voltando à fisioterapia e trabalhos na academia do CT Rei Pelé.