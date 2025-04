Milan x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Milan

Longe de ter chance de título no Campeonato Italiano, o Milan vem de tropeço na temporada. Perdeu por 2 a 1 para o Napoli, no último domingo (30), peal 30ª rodada. Com o resultado, a equipe do técnico Sérgio Conceição encalhou de vez na nona posição, com 47 pontos. Longe, aliás, até de vagas europeias. Dessa forma, o título na Copa da Itália passa a ser de suma importância para os Rossoneri. Afinal, o campeão garante vaga na Liga Europa 2025/26.

Para este jogo, Conceição terá dois desfalques: Emerson Royal e Loftus-Cheek, lesionados. Em entrevista coletiva prévia ao duelo, ele salientou a importância da classificação à final.

“Podemos ver o copo meio cheio e meio vazio. Se tivermos que falar, veja quantos anos se passaram desde que o Milan conquistou dois títulos. Claro que, em termos de classificação, é crucial. O jogo de amanhã é importante porque nos permite chegar mais perto de uma final, de um título”, disse o treinador, que chegou nesta temporada e conquistou a Supercopa da Itália.

Como chega a Inter de Milão

Apesar do vice na Supercopa da Itália para o próprio Milan, a Inter segue vive pela tríplice coroa. Lidera o Italiano, com 60 pontos – três a mais que o vice-líder Napoli. Além disso, está na semifinal da Copa da Itália e nas quartas da Liga dos Campeões, onde encara o Bayern. São cinco vitórias seguidas somando todas as competições.