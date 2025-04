Melgar (PER) x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo terá transmissão exclusiva do Paramount+ no sistema de Pay-per-view.

Após cinco anos de espera, chegou a hora, torcedor! O Vasco, enfim, está de volta à Copa Sul-Americana. E, nesta quarta-feira (2), o clube inicia sua campanha pelo quarto título sul-americano de sua história. Será contra o Melgar (PER), na altitude de Arequipa (2.335m), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Monumental da UNSA, casa da equipe peruana.

Como chega o Melgar

Os donos da casa estão entre os times que ficaram pelo caminho nas fases iniciais da Libertadores. O Melgar perdeu por 5 a 2 no agregado para o Cerro Porteño na terceira fase eliminatória, vendo o time paraguaio avançar à fase de grupos da principal competição do continente. Assim, a equipe peruana precisou se contentar com a Sul-Americana, sendo sorteado no Grupo G, ao lado de Vasco, Lanus (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

A equipe vem 100% no Campeonato Peruano, liderando com 15 pontos após cinco rodadas. É seguida de perto, porém, pelo Garcilaso, que tem 14 pontos. Dessa forma, os únicos tropeço dos Rojinegros na temporada foram exatamente os citados perante o Cerro Porteño.

A última partida do Melgar contou com virada para cima do Ayacucho: 3 a 2, fora de casa, pela quinta rodada do Peruano. Lautaro Guzmán, espécie de 12º jogador do time, entrou no segundo tempo e marcou os dois gols da virada. O artilheiro na temporada, no entanto, é Cristian Bordacahar, com três gols.