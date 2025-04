Manchester City x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

O City recebe o Leicester, nesta quarta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), pela 30ª rodada da Premier League. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e nesta reta final de temporada, os Citizens querem somar pontos para confirmar a classificação para a próxima edição da Champions.

Dessa maneira, Haaland se junta a Aké, Rodri, Stones e Akanji no departamento médico do City.

Contudo, a fase recente do City na Premier League é ruim e o time venceu somente uma partida nas últimas quatro rodadas. Além disso, o técnico Pep Guardiola perdeu Haaland por até sete semanas. O artilheiro lesionou o tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O City quer utilizar esta reta final de temporada para buscar uma vaga na próxima Champions. Longe da briga pelo título da Premier League, o time está na 5ª posição, com 48 pontos, fora do G4. A diferença para o Chelsea, 4º colocado, é de apenas um ponto.

Como chega o Leicester

Por outro lado, o Leicester precisa usar suas últimas forças para sonhar com a permanência na elite do futebol inglês. O time é o penúltimo colocado, com 17 pontos e apenas quatro vitórias em 29 rodadas. Ao mesmo tempo, a diferença para o Wolverhampton, primeiro fora da zona de rebaixamento, até o início desta 30ª rodada, é de nove pontos.

Além disso, a última vez que a equipe marcou um gol e venceu uma partida foi na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, no dia 26 de janeiro.

Por fim, o técnico Van Nistelrooy tem os desfalques confirmados de Oliver Skipp, Fatawu e Souttar.