Lucas Romero analisa derrota do Cruzeiro em estreia na Sula: ‘Em um detalhe’

Time mineiro perdeu para o Unión Santa Fe com gol de bola parada no último lance do jogo / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro levou um duro golpe pela estreia na Copa Sul-Americana, contra o Unión Santa Fe, nesta terça-feira (1). Afinal, o time argentino marcou o gol da vitória no último lance do jogo, aos 49 minutos do segundo tempo, com Diego Díaz. Após a partida, Lucas Romero comentou sobre a derrota da equipe. Segundo o volante, o Cabuloso jogou bem e criou chances, mas acabou perdendo no detalhe.