Liverpool x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico na Premier League. Nesta quarta-feira (2), Liverpool e Everton se enfrentam no dérbi válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield, e os donos da casa contam os jogos para assegurar o título nacional.

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool está a passos largos para confirmar o título nacional. O time está no topo da tabela com 70 pontos, nove a mais que o Arsenal. No entanto, os Gunners já entraram em campo nesta 30ª rodada e venceram o Fulham por 2 a 1. Ou seja, em caso de vitória no dérbi, o Liverpool volta a ficar com 12 pontos de vantagem sobre o clube londrino, há oito rodadas para o fim da competição.

Além disso, os Reds estão há 25 jogos invictos na Premier League, sequência que começou em setembro de 2024.

Para o clássico em Anfield, Alisson e Ryan Gravenberch, que tiveram problemas com suas seleções durante a Data Fifa, aparecem como dúvida, assim como o lateral Conor Bradley. As baixas confirmadas ficam por conta de Alexander-Arnold, Conor Bradley e Joe Gomez.