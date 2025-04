Leonardo Jardim, sobre derrota do Cruzeiro na Sula: ‘Não conseguimos nos impor’

No Estádio 15 de Abril, na Argentina, time mineiro perdeu para o Unión Santa Fe com gol de bola parada no último lance do jogo / Crédito: Jogada 10

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro sofreu uma derrota amarga em sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Unión Santa Fe, por 1 a 0, nesta terça-feira (1). Afinal, o time argentino garantiu a vitória no último lance do jogo, aos 49 minutos do segundo tempo. O gol do time mandante foi de bola parada, após escanteio e bate-rebate na área. Assim, após a partida, o técnico da Raposa analisou a derrota. Para ele, foi um jogo de luta e entrega, mas o adversário foi mais intenso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foi um jogo não muito bem jogado, foi um jogo muito de luta, de entrega, e já sabíamos disso, não é? Nós entramos com muitos jogadores que têm essa característica mais de agressividade, de luta, porque sabíamos que queria assim. Acho que o início da segunda parte foi o nosso melhor tempo. Depois, voltamos a perder um pouco. O adversário foi mais intenso e foi feliz em uma bola parada”, analisou. Leonardo Jardim ainda comparou o confronto na Sula com a vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol pela estreia no Campeonato Brasileiro. Para ele, o time não conseguiu se impor na Argentina. “Tivemos dificuldade, mas sabemos que tipo de jogos são esses. Não conseguimos nos impor em nenhum momento. Jogo de luta, com intensidade, muitos duelos. No primeiro tempo, tivemos muita dificuldade de circular, o adversário pressionando. No segundo tempo, melhoramos um pouco. Depois, na parte final, quebramos. Mas é este tipo de adversários que temos. Precisamos ter a mentalidade que este jogo é totalmente diferente do jogo do Mirassol”, comentou.