Léo Jardim revela já sentir efeitos da altitude no treino do Vasco

Cruz-Maltino está em Arequipa, no Peru, onde enfrenta o Melgar, nesta quarta-feira (2), pela Sul-Americana; são 2.335m de altitude

O goleiro Léo Jardim, um dos principais nomes do Vasco, falou sobre a altitude de Arequipa, onde o time estreará na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), contra o Melgar (PER). Ele revelou que já foi possível sentir os efeitos da altitude no treino desta terça (1º).

Segundo o arqueiro, a ambientação à altitude é importante para que o time possa chegar melhor preparado para quando a bola rolar.