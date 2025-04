Globo deixará de transmitir competição após quase 30 anos

Emissora não chega a acerto para seguir como dona dos direitos de transmissão de torneio. ESPN e Rede TV progridem em conversas / Crédito: Jogada 10

A Globo não teve sucesso em negociações para continuar como dona dos direitos de transmissão da Série B de 2025. Com isso, o grupo de comunicação encerrará uma parceria que teve início em 1997. A emissora até abriu conversas com a Peak, responsável por conduzir as tratativas pela liberação para exibir as partidas. Contudo, a oferta não foi considerada atrativa financeiramente. A Libra e a Liga Forte União se juntaram para avaliar propostas pelos direitos de transmissão das partidas da Segunda Divisão. No atual cenário, a Disney e a Rede TV encontram-se em estágios mais avançados de negociação para exibir o torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, a ideia do grupo norte-americano é disponibilizar todos os confrontos em seu serviço de streaming, o “Disney+”. Já a intenção da Rede TV será transmitir um confronto em TV aberta a cada rodada. Ainda não há uma definição das tratativas, mas a expectativa é de que haja a conclusão, nesta quarta-feira (02/04). Há discussão pela comercialização de um pacote para uma mídia digital. Globo preferiu abrir mão dos direitos de transmissão da Série B A ausência dos clubes de maior expressão e o acerto recente pelos jogos da Primeira Divisão foram preponderantes para a postura mais cautelosa da Globo. Ou seja, o grupo de comunicação não fará uma nova oferta pelos direitos de transmissão da Série B. O veículo exibia os jogos da Segunda Divisão há 30 anos, desde que começaram as transmissões esportivas na TV paga. Houve uma expansão em 2003, pois as partidas passaram a ter destaque na TV aberta, com os rebaixamentos de Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Os confrontos ganharam notoriedade no Premiere a partir de 2006.