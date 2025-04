Germán Cano marca e Fluminense vence na estreia da Sul-Americana

Tricolor teve muitas dificuldades na partida, mas encontrou no brilho do seu atacante a vitória no primeiro jogo sem Mano Menezes

O resultado encerra uma sequência de quatro jogos sem vitória do Tricolor. Com o gol marcado, Germán Cano superou Fred e se tornou o maior artilheiro do clube em competições internacionais, com 21 gols marcados.

O Fluminense conseguiu ir bem na primeira partida após a saída de Mano Menezes . Na noite desta terça-feira (01), o Tricolor bateu o Once Caldas, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Germán Cano, na estreia na Copa Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, o Fluminense concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (06), o Tricolor encara o Bragantino, no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Tricolor encara o San José, no dia 10, no Rio de Janeiro. Já o Once Caldas encara o Unión Española, no Chile.

Cano aparece e Fluminense sai na frente

O time da casa começou melhor, criando oportunidades pelo lado esquerdo da defesa tricolor. Na primeira oportunidade, Zapata recebeu na área e bateu forte para defesa de Fabio. Depois, o goleiro trabalhou novamente, em arremate de longe de Mateo García. O Fluminense tinha muita dificuldade no setor de criação a pouco ameaçava os colombianos.

A partir da primeira etapa, Jhon Arias apareceu mais na partida e o Tricolor cresceu no jogo. Aos 30′, o colombiano tabelou com Guga pela direita e cruzou na cabeça de Cano, que conseguiu colocar no canto e abriu o marcador. O Fluminense seguiu melhor na partida, com várias jogadas ofensivas. Entretanto, nos minutos finais, permitiu que os donos da casa assustassem. Primeiro, Dayro Moreno finalizou e Fábio fez a defesa. Depois, García recebeu na área e foi travado por Guga na hora de chute, acertando a rede pelo lado de fora.

Tricolor segura a pressão e sai com a vitória

O segundo tempo começou com o Once Caldas em cima. Fábio teve que trabalhar logo nos minutos iniciais, quando García ficou com sobra de cruzamento e parou no goleiro tricolor. A pressão colombiana seguiu durante a maior parte do jogo, com Fábio e a defesa tricolor tendo que aparecer em várias oportunidades.