Flamengo tem histórico favorável contra times venezuelanos; veja números

O Flamengo vai estrear na Libertadores contra o Deportivo Táchira (VEN) nesta quinta-feira (03), pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Em busca do tetracampeonato do torneio, o time de Filipe Luís espera iniciar a competição somando três pontos. O Fla, aliás, conta com a invencibilidade contra clubes da Venezuela e no território do adversário.

Dos três adversários do Flamengo nesta primeira fase, o único que nunca encarou o Rubro-Negro é o Central Córdoba-ARG. A LDU-EQU já esteve no caminho duas vezes; o Deportivo Táchira-VEN, uma. O melhor retrospecto é contra os times venezuelanos: 100%. Em dez partidas, o Flamengo venceu todas elas, contra Caracas, Maracaibo, Minervén, Deportivo Táchira e ULA FC.