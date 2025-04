Flamengo ainda não definiu data, mas volta de Pedro pode ocorrer na próxima semana

Com a chegada do mês de abril, aumenta a expectativa da torcida do Flamengo para o retorno de um dos jogadores mais importantes do elenco: Pedro. Afinal, o atacante foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (31). O clube ainda não definiu o prazo, mas a volta pode acontecer na semana que vem. A informação é do portal “ge”.

No entanto, tudo dependerá, obviamente, da resposta que o atleta tiver nos treinamentos. Cabe destacar que ele já vinha fazendo trabalhos em campo com bola há algumas semanas, porém só foi reintegrado nesta semana.