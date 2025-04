Eric Ramires valoriza empate do Bragantino dentro de casa: ‘Sempre importante’

O Bragantino estreou com um empate, dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (31), o Massa Bruta saiu atrás no marcador, mas conseguiu a recuperação ao longo do jogo e igualou placar em 2 a 2 já nos acréscimos do segundo tempo.

Eric Ramires foi o autor do gol que evitou a derrota do Touro na estreia. O volante apontou que o foco era na vitória para começar bem o Brasileirão, mas a atuação do time na primeira etapa fez com que a rota fosse que ser reajustada e a equipe buscou um ponto importante dentro do torneio.