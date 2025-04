Em meio a julgamento, Paquetá vive dilema no West Ham

De acordo com o “Dailymail”, fontes próximas ao caso dizem que a turbulência tem sido extremamente desgastante para o jogador e que ele está desesperado por uma conclusão até o final desta semana. Vale ressaltar que ele nega todas as acusações.

“Ele treinou bem e está agindo absolutamente normalmente. Ele só tem que lidar com o que tem que lidar, mas, da nossa perspectiva, ele está disponível e estamos ansiosos para vê-lo jogar. Não tenho expectativas sobre (quando seu julgamento terminará). Tenho o suficiente com que me preocupar com meu próprio trabalho aqui para questionar esse tipo de coisa”, disse Graham Potter, técnico do West Ham.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

Ex-técnico depôs a favor

O técnico David Moyes, que trabalhou com o jogador no clube inglês e atualmente comanda o Everton, prestou depoimento a favor do brasileiro, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Paquetá busca provar sua inocência no caso. Dessa forma, ele tem expectativas no depoimento do ex-treinador, que ainda segundo o portal inglês, deve ter relação especifica à advertência que o jogador recebeu no empate por 1 a 1 com o Bournemouth em agosto de 2023.

Na ocasião da partida, Paquetá era alvo do Manchester City e por isso, ele teria pedido para não entrar em campo, uma vez que atrapalharia a negociação. No entanto, David Moyes explicou ao brasileiro que pretendia utilizá-lo enquanto ele continuasse sendo seu jogador. Assim, o meia aceitou atuar, com a promessa de ser substituído. Porém, o meia só deixou o campo aos 49 minutos do segundo tempo, justamente após receber o cartão amarelo por tocar a mão na bola.