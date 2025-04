Elanga e Murillo brilham e Nottingham vence United

Atacante faz golaço no início; brasileiro evita gol do no último lance. Assim, Forest faz 1 a 0 e mostra que não é Top3 inglês por acaso / Crédito: Jogada 10

O Nottingham Forest voltou a vencer no Inglês. Nesta terça-feira (1/4), em seus domínios, o City Ground, venceu o Manchester United por 1 a 0, golaço de Elanga, aos cinco minutos de jogo. O time da casa jogou fechado e buscou contra-ataques. Com a vantagem, se fechou muito, principalmente no segundo tempo, segurando a pressão e os chuveirinhos do United. No último lance da partida, Murillo salvou na linha o que seria o gol do empate. Assim, voltou a vencer o rival nesta edição da Premier League (fez 3 a 2, fora de casa, em Old Trafford, no turno). O Nottingham faz a sua melhor temporada neste século e segue em terceiro lugar no Inglês, agora com 57 pontos. Está quatro pontos atrás do vice-líder Arsenal, mas tem boa frente para o quarto colocado Chelsea (59 pontos). Assim, tem enormes chances de voltar a jogar uma edição de Champions (foi campeão em 1978/79 e 1979/80).