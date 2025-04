De Messi a Tom Brady: convidados e polêmicas do festão de 50 anos de David Beckham

Entre os convidados ilustres estavam figuras proeminentes do esporte, como Lionel Messi , Tom Brady e Shaquille O’Neal. Beckham compartilhou fotos do evento em suas redes sociais, incluindo uma imagem ao lado de Brady e O’Neal, na qual brincou sobre sua estatura: “Me sinto tão pequeno”.

David Beckham, ex-futebolista inglês, iniciou as celebrações de seu 50º aniversário com uma festa luxuosa em Miami, realizada no restaurante Cipriani Downtown. O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo sua esposa, Victoria Beckham, e os filhos Romeo, Cruz e Harper – o filho mais velho não compareceu. Mas foram os registros com astros do esporte que mais chamaram atenção.

Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, todos jogadores do Inter Miami, também marcaram presença. Mas o evento não se restringiu apenas a astros do esporte. Nomes como o cantor Marc Anthony e os atores Justin Theroux e Fisher Stevens estiveram primeira das muitas celebrações.

O aniversário de David Beckham

Um dos nomes mais simbólicos do futebol inglês decidiu iniciar as celebrações do ‘cinquentão’ com um mês de antecedência. A promessa, porém, é que as celebrações devem se estender até o dia oficial da virada de ano do astro: 2 de maio.

Victoria Beckham expressou sua alegria nas redes sociais, descrevendo o evento como “o primeiro de muitos” em comemoração ao marco do marido, com quem divide a vida desde 1999.

“Que maneira de começar a primeira de muitas comemorações para David, cercada de amigos e familiares… Beijos de Miami!”, escreveu Victoria. A publicação, aliás, joga um balde de água fria na suposta crise do casal após um suposto affair do ex-jogador com sua assistente.