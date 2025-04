Corinthians renova empréstimo do atacante Talles Magno

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo do atacante Talles Magno junto ao New York City, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (1). O jogador foi um dos destaques da equipe na conquista do Paulistão e se firmou no time do técnico Ramón Díaz. Agora, seu contrato vai até o meio de 2026. A informação inicial foi da “CNN Brasil”.

Ainda de acordo com o “Uol”, o clube paulista vai pagar US$ 850 mil (R$ 4,9 milhões, na cotação atual) aos norte-americanos para estender o vínculo do atleta, que termina no dia 30 de junho deste ano.