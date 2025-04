Conversa entre Dudu e Reinaldo, em Cruzeiro e Mirassol, revela cupom de desconto Brahma

O que dizem os envolvidos

Felipe Cerchiari, diretor de marketing da Brahma, destacou a autenticidade da campanha. “Todo mundo quer saber o que os jogadores estão falando, tanto que os especialistas em leitura labial fazem parte da cultura do futebol. Então, essa campanha surgiu exatamente da observação desses códigos do esporte. Além disso, a ideia se baseou em ouvir melhor o que já acontece em campo e transformar isso em uma conversa verdadeira com quem vive o futebol de perto”, disse.

Nicholas Bergantin, co-CCO da Africa Creative, acrescentou:

“O ‘Cupom da Resenha’ faz parte do comportamento dos atletas. Mas transformar isso em mídia trata-se de algo nunca feito antes. Combinação perfeita entre Brahma e o futebol, que estão sempre juntos. Além disso, usar os jogadores é, sobretudo, aproximar ainda mais o público dos seus ídolos, sendo algo ainda mais pessoal e criativo. Todo mundo quer saber o que os craques falam, mas dessa vez, além de descobrirmos o assunto, ganhamos benefícios”.

Cruzeiro x Mirassol

A Raposa alcançou sua primeira vitória sob o comando do técnico Leonardo Jardim ao derrotar o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, pelo Brasileirão. Apesar do resultado positivo, a defesa celeste foi vazada pelo décimo jogo consecutivo em partidas oficiais.

Antes do triunfo, Jardim havia comandado o Cruzeiro em três partidas oficiais. A primeira na derrota para o Democrata GV e depois dois empates com o América-MG. Durante o período sem jogos oficiais, a Raposa realizou cinco amistosos, vencendo o time sub-20 do clube, o Boston City e o Pouso Alegre. Além das igualdades com Botafogo e Bragantino.

