Conmebol divulga regra dos oito segundos na Libertadores e Sul-Americana de 2025

Nesta terça-feira (1º de abril), a Conmebol anunciou que a regra dos oito segundos entrará em vigor na Libertadores e na Sul-Americana de 2025. Se um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos, o árbitro concederá um escanteio ao time adversário. As duas maiores competições do continente começarão no mesmo dia, com brasileiros em campo.

Antes, a regra determinava um tiro livre indireto, que exigia dois toques antes da finalização ao gol. No entanto, os árbitros raramente aplicavam essa punição.