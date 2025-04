Conheça o Sportivo Luqueño, rival do Grêmio em sua estreia pela Sula

Primeiro oponente do Imortal na Sul-Americana tem desempenho negativo na temporada e técnico com experiência no futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Grêmio inicia a sua trajetória na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (02/04), e é o favorito a se classificar diretamente no Grupo F da competição. O primeiro destino do Tricolor Gaúcho será o Paraguai, onde enfrentará o Sportivo Luqueño, às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção. O primeiro adversário do Imortal no torneio continental possui 103 anos, tem sua sede na cidade de Luque. Inclusive é o resultado de uma fusão entre três agremiações: Club Marte Atlético, Club Vencedor e Club General Aquino. O Sportivo Luqueño viveu seus tempos áureos na década de 1950. Afinal, neste período conquistou os seus dos títulos da elite do futebol paraguaio. A propósito, é considerado um dos clubes mais populares no país, atrás apenas Olímpia e Cerro Porteño.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grêmio com contexto favorável A agremiação ainda soma quatro troféus da Segunda Divisão do Paraguai. Assim, seu principal objetivo é recuperar o protagonismo local. Entretanto, o desempenho na atual temporada não é animador. Afinal, é o lanterna do Campeonato Paraguaio, na 12ª colocação, com 10 pontos. Após 11 jogos, são apenas duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, o time paraguaio também sofre com a baixa produção defensiva. Prova disso é que até o momento marcou apenas sete gols na temporada. A principal explicação é a ausência da sua principal contratação no ano, o atacante Federico Santander, de 33 anos. Neste cenário, ele atuou somente 31 minutos devido a uma lesão muscular. O Sportivo Luqueño também apresenta fragilidade defensiva, com 14 gols sofridos. Com isso, a situação adversa pode ser o trunfo para o Grêmio que recebeu uma injeção de ânimo. Isso porque mesmo com dificuldade venceu o Atlético, em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro.