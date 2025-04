Colo-Colo lança novos uniformes com temática do centenário

No mês de abril (mais precisamente, no dia 19), o Colo-Colo completa 100 anos de existência, mas as comemorações já começaram com o lançamento de dois novos uniformes. Evidentemente, com uma temática mais do que especial para a história do tradicional clube sul-americano.

Com design de característica minimalista, a fornecedora de material esportivo Adidas fez referência as primeiras indumentárias do clube com raízes indígenas. A saber, além do apelido de Cacique, o nome é em referência a um dos herois do povo Mapuche na guerra contra os colonizadores espanhois.

Desse modo, a prioridade no modelo principal é o tom predominante em branco e o símbolo nos moldes do primeiro escudo colocolino. Na época, ao invés da faixa preta inferior e a icônica imagem indígena, o escudo em azul carregava uma faixa transversal vermelha com o nome do clube.

Por sua vez, o uniforme de habitual uso como visitante tem detalhes em branco e tom predominante em preto. Essa combinação, aliás, tem grande identificação para o torcedor do gigante chileno, pois marca o ano onde o clube conquistou seu único título de Libertadores, em 1991. Na oportunidade, o Cacique avançou em primeiro no Grupo 2 e deixou para trás Universitario, Nacional (Uruguai) e Boca Juniors antes de derrotar, na decisão, o Olimpia.

O lançamento dos novos uniformes do Colo-Colo, aliás, ocorrem justamente no dia onde a equipe estreia pela Libertadores 2025. Na Colômbia, os colocolinos visitam o Atlético Bucaramanga, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo E.