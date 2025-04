Cessar-fogo! Textor quer encontrar Leila e selar a paz

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor desfraldou uma bandeira branca na direção de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ao que tudo indica, a mandatária do clube paulista aceitará o gesto do big boss da Flórida. Entre tapas e beijos, os dois, enfim, estão próximos de selar a paz. Segundo o site “ge”, o norte-americano quer marcar um encontro com a dona da Crefisa com o propósito de aparar arestas e concluir o cessar-fogo.

Há sinais de um desfecho positivo para tantas desavenças dos últimos tempos. No último domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os dois clubes se uniram no combate contra o racismo diante dos casos recentes no futebol sul-americano.