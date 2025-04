Canobbio cita adaptação no Fluminense e conflito com Bielsa: ‘Nunca renunciei à minha seleção’

Uruguaio exalta conexão rápida com o Tricolor no primeiro trimestre de 2025 e ajuda dos companheiros para alcançar bons números no Carioca / Crédito: Jogada 10

Contratado no início da temporada, Agustin Canobbio, de 26 anos, se destacou na campanha do vice-campeonato do Fluminense no Carioca. Mesmo após a perda do título, o uruguaio tem agradado os torcedores neste início, com boas atuações e muita raça e entrega em campo. Em entrevista à “TNT Sports”, o jogador falou sobre a rápida identificação com a torcida e com o clube carioca. “Me senti muito identificado com uma torcida. Quando eu jogava no Athletico-PR eles faziam um show, mas não como eu vejo. Já aprendi algumas músicas. Gostei demais. Então eu espero conseguir retribuir muito dentro de campo, como sempre fiz nos outros clubes. Mas a conexão que eu tive aqui foi incrível”, disse o atacante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Até o momento, o atleta soma cinco gols em 14 partidas. Agora, nesta terça-feira (1), fará sua estreia em um torneio continental com a camisa tricolor, pela Sul-Americana, diante do Once Caldas, na Colômbia. “São processos dentro da carreira. O dia a dia aqui dá certo, a adaptação, estando mais perto do gol. Germán Cano me ajuda muito, pois ele decide e chute de primeira, poucos jogadores fazem isso e ele faz muito bem. Uma característica de me entregar ao time. Fiz isso no Peñarol, Fênix, Athletico e Seleção. Um trabalho que venho fazendo a muito tempo para melhorar a finalização”, completou. Conflitos com Bielsa Na última convocação do Uruguai, Canobbio não apareceu novamente na lista de Marcelo Bielsa. Aos 27 anos, o meia tricolor tem 12 partidas com a Celeste, tendo disputado a Copa do Mundo de 2022.