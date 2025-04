Bruno Fuchs fala sobre do Palmeiras na Libertadores e recorda 2024: ‘Bati na trave’

Zagueiro chegou ao Verdão vindo do Atlético-MG, vice-campeão da última edição do torneio, e espera desfecho diferente em 2025

Depois de empatar na estreia do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vira a chave para começar sua jornada na Libertadores. Nesta quinta-feira (03), o Verdão encara o Sporting Cristal, no Peru, na partida que abre os trabalhos alviverdes no torneio.

O time realizou a última atividade no Brasil nesta terça-feira (01), data de aniversário do zagueiro Bruno Fuchs. O defensor, que chegou ao Verdão no começo do ano, espera que neste ano tenha um desfecho diferente no torneio, já que acabou perdendo na final em 2024, quando defendia o Atlético-MG.