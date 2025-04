Botafogo e Corinthians empatam pelo Brasileirão Sub-20

Botafogo e Corinthians empataram por 2 a 2, nesta terça-feira (1), no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado é um mau negócio para as duas equipes. Após jogar em casa, o Glorioso segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time carioca soma apenas quatro pontos em 12 disputados. Já o Timão pode perder o contato com a ponta. Tem, agora, seis, contra nove do líder Cruzeiro. Os mineiros têm, neste momento, um compromisso a menos.

Na quarta-feira (9), o Botafogo visita o Palmeiras, na Arena Barueri. Já o Corinthians tem pela frente o São Paulo, na segunda-feira (7), em Cotia.