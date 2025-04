Bologna atropela o Empoli fora de casa e fica perto da final da Copa da Itália

Após vencer por 3 a 0 na casa do adversário, Bologna pode perder por dois gols de diferença, no Renato Dall'Ara, que avança à decisão

O jogo da volta está marcado para o dia 24 de abril, no Renato Dall’Ara. O Bologna, assim, pode perder por dois de diferença, em casa, que avança para pegar o vencedor do confronto entre Milan e Inter de Milão , que se enfrentam na outra semifinal.

O Bologna está com um pé na final da Copa da Itália. Nesta terça-feira (1), a equipe visitou o Empoli e massacrou o adversário fora de casa por 3 a 0. Orsolini e Dallinga (2) marcaram os gols que deixam o time do técnico Vincenzo Italiano muito perto da decisão.

Pelo Campeonato Italiano, o Empoli volta a campo no domingo (6), quando recebe o Cagliari às 10h (de Brasília). No dia seguinte, o Bologna faz o duelo de times no G4 diante do Napoli, às 15h45.

A torcida ainda tinha a expectativa de ver um bom jogo do Empoli em casa. No entanto, sabia que a parada seria complicada, não apenas pela excelente colocação do Bologna no Calcio (quarto lugar). Mas também pelo seu próprio retrospecto no Estádio Carlo Castellani.

Afinal, no Calcio, em 14 partidas como mandante, o Empoli tem apenas uma vitória, com cinco gols marcados. E equipe não vence desde 8 de dezembro e amarga a modesta 18ª posição na competição, com 23 pontos, dois a menos que o Lecce, o primeiro fora da zona do rebaixamento.

Superior em campo, Bologna constrói vitória no primeiro tempo

Em campo, o Empoli não empolgou a sua torcida em momento algum. Logo com um minuto, Orsolini fez boa jogada e bateu com perigo. O Bologna seguia jogando muito melhor e explorou o lado direito da defesa do time da casa, uma verdadeira avenida. Assim, chegou ao primeiro gol pelo setor, quando Odgaard cruzou e o próprio Orsolini marcou.