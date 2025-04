Benfica x Farense: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (02), o Benfica entra em campo para enfrentar o Farense pela 27ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 16h15 (de Brasília). O jogo é fundamental para a manutenção do time benfiquista na briga pelo título, afinal, a equipe ocupa a segunda colocação com 62 pontos, três a menos que o líder Sporting. Já o Farense está na penúltima posição, com apenas 17 pontos.

Onde assistir

O streaming Disney+ transmite a partida ao vivo.