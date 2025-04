Augusto Melo se prepara para mês conturbado na política do Corinthians

Dirigente terá contas do primeiro ano de mandato analisados, ainda sofre com pedidos de impeachment, mas se fortalece com título paulista

Abril promete ser bastante decisivo para a situação de Augusto Melo na presidência do Corinthians. Isso porque neste mês, o Conselho de Orientação (CORI) e o Conselho Deliberativo do Timão irão analisar o balanço financeiro do primeiro ano de mandato de Augusto Melo. Já se sabe nos bastidores que os números não serão positivos e isso pode prejudicar o mandatário no processo de impeachment.

Afinal, as contas devem apresentar déficit e aumento do endividamento do clube. Assim, caso os órgãos recusarem os documentos, o mandatário pode sofrer um novo pedido de impeachment. Contudo, mais do que as contas, o presidente também deve sofrer pressão por outros temas do clube.

Afinal, o Corinthians ainda segue sendo investigado por conta da intermediação do contrato de patrocínio da VaideBet. A expectativa é de que nas próximas semanas o presidente seja chamado a prestar depoimento. Além disso, Augusto Melo viu uma pressão crescer no combate ao cambismo não apenas de conselheiros, mas também de sócios e torcedores do clube.

Em meio a tantos problemas, Augusto Melo ganhou um ”aliado”: o Campeonato Paulista. O Timão levantou o estadual no último final de semana ao bater o rival Palmeiras na grande decisão. Após a conquista, o mandatário falou sobre a situação do clube.

Isso aqui é o resultado da política. Eu não procuro pensar em política, procuro pensar no Corinthians, porque sou corintiano e, a partir do momento que eu me candidatei a presidente do Corinthians e fui eleito, eu me dedico 100%. E o resultado está aí, elenco maravilhoso, com uma equipe unida, com um grupo de estafe por trás fantástico. Vocês conheciam o CT antes, vai conhecer o CT hoje, a estrutura, a profissionalização, que a gente está cada vez mais estruturando. Isso os próprios jogadores e os próprios funcionários falam.