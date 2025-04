Ansioso com estreia na Liberta, Fernando aborda maratona de jogos pelo Inter: ‘Quem está no Sul sofre bastante’

Volante também expôs que ainda não iniciou tratativas para renovar contrato com o Colorado, pois sua prioridade é manter o nível de atuações / Crédito: Jogada 10

O Inter está em reta final de preparação para a sua estreia na Libertadores. A equipe gaúcha terá o Bahia como seu primeiro adversário. O confronto entre brasileiros ocorrerá na próxima quinta-feira (03), em Salvador. O duelo pela primeira rodada do Grupo F da competição, às 19h, na Arena Fonte Nova, será especial também para o meio-campista Fernando. Isso porque mesmo experiente, a partida representará também a sua estreia na principal competição de clubes na América do Sul. Em entrevista ao portal “ge”, o camisa 5 se aprofundou a respeito do seu sentimento com o momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Será a minha primeira Libertadores! Estou bastante animado. É uma das coisas também que me animam. Difícil, mas o Inter já ganhou duas. Temos uma possibilidade pequena, mas existe. Quem sabe Deus nos premia com o título?”, expôs Fernando. Maratona desgastante de jogos pelo Inter Ao mesmo tempo, o Colorado terá que dividir suas atenções entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A equipe, aliás, já se encontra em um cenário no qual terá uma maratona de 19 partidas em dois meses. “Será complicado com as viagens muito longas. O Inter acertou com os voos fretados. Seria muito complicado pegar uma viagem lá para Medellín, quando tem de sair daqui, ir até São Paulo e depois outra viagem. Com um voo fretado, mesmo para muito longe, dá uma maneirada nas conexões. Quem está aqui no Sul sofre bastante. Faremos o jogo lá em Medellín. São seis, sete horas de voo, mas estamos acostumados e espero que não seja tão sofrido”, complementou o volante.

Tratativas por uma renovação contratual O camisa 5 confessou que uma extensão de vínculo ainda não é uma preocupação para ele. Assim, Fernando foi contundente ao indicar que sua prioridade é seguir com boas performances. De acordo com o jogador, de 37 anos, caso isso ocorra, será uma resposta que tem condições de permanecer no Internacional. “Não chegamos (a conversar), mas o pouco que vejo do pessoal, o tratamento que tem comigo, não só aqui como da torcida. Vejo que gostam realmente do meu trabalho. Acho que não teria problema se quisesse continuar, mas conversaremos se continuo bem. Espero que este ano ainda seja muito bom ao Inter”, relatou o meio-campista. “Veremos se o corpo aguenta. Para o final do ano ainda falta muito. Verei como será entrar em três competições. Se o corpo suportar bem até outubro, novembro, voltamos a conversar e decidimos”, concluiu o volante.