Abel pede desculpas à torcida do Palmeiras: ‘Sempre grato’

Treinador cutucou torcedores após empate sem gols com o Botafogo

Após receber críticas pelas declarações reclamando da torcida do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira pediu desculpas aos torcedores. Em nota, o treinador português reiterou a gratidão aos palmeirenses e ressaltou que a fala após o empate sem gols com o Botafogo, domingo (30), pela 1ª rodada do Brasileirão, não fez jus ao que a torcida representa.

Veja as últimas notícias do Palmeiras!