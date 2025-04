Yuri Alberto tem dores no ombro e no tornozelo e preocupa o Corinthians

Centroavante foi substituído ainda no duelo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro e virou dúvida para embate na Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Corinthians ligou o alerta com a situação de Yuri Alberto. Afinal, o artilheiro da equipe na temporada deixou o gramado, no embate contra o Bahia, com dores no ombro e no tornozelo. Ele foi substituído ainda no segundo tempo do duelo deste domingo (30/3), na Fonte Nova, pelo Brasileirão e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No final do primeiro tempo da partida, Yuri Alberto disse que estava com dores no ombro e que faria o possível para seguir em campo. Contudo, Ramón Díaz optou por sacar o centroavante e colocar Héctor Hernández, que viria a marcar o gol do empate do Timão na erta final do embate. Enquanto isso, o camisa 9 foi flagrado com uma bolsa de gelo no tornozelo.