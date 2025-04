Volpi supera desconfiança no Grêmio ao assumir protagonismo

Goleiro fez defesas essenciais e garantiu a vitória do Imoral em sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético / Crédito: Jogada 10

Tiago Volpi se torna uma peça essencial no Grêmio de maneira gradativa. Isso porque o goleiro acumula performances decisivas neste início de trajetória no Tricolor Gaúcho. A desconfiança por parte da torcida antes da sua contratação, claramente, serviu como uma motivação para o jogador. O camisa 1 teve atuação essencial na estreia do Imortal pela Série A e foi protagonista, dessa vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético. De acordo com o “Sofascore”, site de estatísticas, o goleiro foi responsável por seis defesas, algumas delas essenciais. Com relação ao aproveitamento foram 86% das bolas defendidas. Ainda por cima, contou com dois cortes e venceu os dois duelos que enfrentou. O próprio técnico Gustavo Quinteros reconheceu que não ficou satisfeito com o desempenho da equipe. Assim, creditou o triunfo do Grêmio ao goleiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Graças à atuação do Volpi tivemos a vitória. Estivemos frágeis defensivamente em alguns momentos. Não foi igual (ao volume do Galo). O volume de jogo que buscamos não conseguimos alcançar. Não estou contente com o jogo da minha equipe. No próximo jogo vamos buscar melhorar”, detalhou o comandante.

Até aqui em sua passagem, Volpi tem um começo animador pelo Imortal. Segundo o “Sofascores”, em oito jogos são 26 defesas, com 74% de aproveitamento. Além disso, 13 defesas em finalizações dentro da área e três intervenções em disputa de pênaltis. Volpi assume papel essencial no Grêmio A torcida contestou sua contratação antes mesmo da conclusão do negócio. Porém, o goleiro acumulou sua terceira atuação decisiva e prova que a suspeita em sua capacidade não era plausível. Com isso, progressivamente ele se consolida como dono da meta do Tricolor Gaúcho após um rodízio inicial com Gabriel Grando. Anteriormente, o camisa 1 já foi essencial nas classificações do Imortal para a segunda fase da Copa do Brasil e para a decisão do Campeonato Gaúcho.