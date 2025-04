Veja programação do Flamengo antes de estreia pela Libertadores

Rubro-Negro inicia atividades com foco no jogo contra o Deportivo Táchira na quinta-feira, às 21h30, na Venezuela, pela estreia da competição

O Flamengo agora foca suas atenções para a estreia da Libertadores 2025. Na próxima quinta-feira (03), o Rubro-Negro encara o Deportivo Táchira (VEN), pela primeira rodada do torneio continental, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. Assim, o clube divulgou a programação antes da primeira partida da competição.

Após empate com o Internacional por 1 a 1, no último sábado (29), o elenco recebeu folga no domingo (30). Dessa forma, Filipe Luís comandou a primeira atividade com foco na partida contra o Deportivo Táchira na manhã desta segunda-feira (31).