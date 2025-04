Unión x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (1º), na Argentina, pelo Grupo E / Crédito: Jogada 10

Pela estreia na Copa Sul-Americana 2025, o Cruzeiro visita o Unión Santa Fe nesta terça-feira (1º), às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, na Argentina. O confronto é válido pelo Grupo E do torneio, que também conta com Palestino, do Chile, e Mushuc Runa, do Equador. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Unión Santa Fe Em 14º lugar no Grupo A do Campeonato Argentino, com apenas oito pontos, a equipe não vive uma grande temporada. Aliás, vem de duas derrotas consecutivas no torneio – para o Racing, por 1 a 0, e para o lanterna Aldosivi, por 2 a 1. Para o confronto pela Sul-Americana, o técnico Cristian González poderá fazer mudanças na equipe. Afinal, no último confronto, o atacante Marcelo Estigarribia acusou problema na panturrilha pouco antes do início da partida e precisou ser substituído. Assim, é dúvida para o jogo. Além disso, o volante Ezequiel Ham apresentou fadiga muscular na coxa esquerda. Como chega o Cruzeiro Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cabuloso, porém, estreou com o pé direito no Brasileirão, mesmo após mais de um mês sem jogos oficias. Pela estreia no torneio nacional, então, venceu o Mirassol por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol.