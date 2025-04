Sporting fecha negócio com ex-atacante do Vitória

O Sporting Lisboa fechou a contratação do atacante Alisson Santos para a próxima temporada. O brasileiro estava emprestado pelo Vitória ao União Leiria, quinto colocado da segunda divisão portuguesa. A contratação custou 2,1 milhões de euro, certa de R$ 13 milhões, por 100% dos direitos econômicos do atleta.

Alisson recusou um novo contrato do Leiria e, com contrato em vigor até o final de junho, foi afastado do elenco unionista. O brasileiro já está em Lisboa e trabalha junto com o time B do Sporting, em preparação para a próxima temporada.