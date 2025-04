Savarino não viaja ao Chile e desfalca o Botafogo contra a La U

O Botafogo informou, nesta segunda-feira (31), que o atacante Savarino está fora da estreia do time alvinegro nesta edição da Libertadores-2025. O Glorioso visita a Universidad de Chile, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago.

Sava disputou a partida contra o Palmeiras (0 a 0), no último domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão. Ele saiu, aos 22 minutos do segundo tempo, para a entrada de Martins.