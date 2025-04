Rúben Amorim garante permanência de Bruno Fernandes no Manchester United

Treinador descarta interesse do Real Madrid e reforça importância do meio-campista para a equipe

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, garantiu que Bruno Fernandes permanecerá no clube, apesar do interesse do Real Madrid. De acordo com informações dos jornais ‘Daily Star‘ e ‘Express‘, integrantes do time espanhol têm observado o meio-campista português e podem tentar sua contratação na próxima janela de transferências.

“Isso não vai acontecer. Bruno Fernandes não vai a lugar nenhum, porque eu já disse a ele. Queremos ganhar a Premier League novamente, então precisamos manter nossos melhores jogadores. Ele tem 30 anos, mas ainda é jovem, joga 55 partidas por temporada e soma pelo menos 30 participações em gols, entre assistências e finalizações”, afirmou o treinador durante entrevista coletiva antes do jogo contra o Nottingham Forest, pela 30ª rodada da Premier League.