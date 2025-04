Renato Gaúcho fala sobre possível procura do Fluminense: ‘Estou no mercado’

Técnico comandou o Flu em cinco ocasiões, sendo a última em 2014; Dorival Júnior e Odair Hellmann estão no radar

O Fluminense segue sua busca por um treinador. Após demitir Mano Menezes, no último sábado (29), depois da derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na abertura do Brasileirão, o clube está de olho no mercado, e Renato Gaúcho surge como opção.

À ESPN, em declaração nesta segunda-feira (31), o comandante, que está sem clube desde que deixou o Grêmio, no fim de 2024, o treinador revelou estar “no mercado”. Renato, de 62 anos, acumula cinco passagens no comando do Fluminense. A última vez, porém, foi em 2014.