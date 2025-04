Reforço do Volta Redonda, lateral projeta disputa da Série B

Ynaiã conquistou dois acessos seguidos em sua passagem pelo Athletic Club, de Minas Gerais, e espera repetir o feito com o Voltaço / Crédito: Jogada 10

Recém-chegado ao Volta Redonda, o lateral-direito Ynaiã, de apenas 25 anos, se prepara junto com o elenco da equipe fluminense para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, a primeira partida na competição será contra o Cuiabá, no Raulino de Olveira, no próximo domingo (6), em um duelo que promete ser um grande teste para o time e para o novo reforço do Voltaço. Ynaiã teve uma passagem vitoriosa pelo Athletic Club, onde disputou 59 partidas e ajudou a equipe a conquistar dois acessos consecutivos: primeiro para a Série C e, na sequência, para a Segunda Divisão. Em 2024, iniciou a temporada atuando pelo Água Santa, equipe pela qual disputou oito partidas antes de acertar sua ida para o Volta Redonda.

Antes de brilhar no futebol mineiro, o lateral foi um dos destaques do Velo Clube na disputa do Campeonato Paulista A2 em 2023, onde foi eleito o melhor atleta da posição no torneio. Desempenho que também lhe rendeu a contratação pelo clube mineiro. Agora, Ynaiã terá a oportunidade de disputar pela primeira vez a Série B do Brasileirão e também de atuar no futebol carioca de forma inédita em sua carreira. Ansioso pela nova jornada, o jogador já mira a estreia da equipe na competição e projeta uma campanha competitiva. "Estamos focados e preparados para a nossa estreia na Série B. O Cuiabá é uma equipe qualificada, que esteve na elite do futebol brasileiro por alguns anos. Então, sabemos que será um jogo difícil. Mas também, toda partida na Série B é complicado. Temos que ter a cabeça no lugar e pensar jogo a jogo. O objetivo é pontuar o máximo possível e brigar na parte de cima da tabela".