Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

O primeiro finalista da Copa do Rei da Espanha 2024/25 será definido nesta terça-feira, 1º de março. Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal. Após a vitória no primeiro duelo, o clube merengue conta com a vantagem do empate para confirmar a vaga na decisão. Quem avançar encara o vencedor de Atlético de Madrid x Barcelona.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).