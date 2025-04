Presidente do Santos detona elenco após derrota para o Vasco

O Santos iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Afinal, o Peixe perdeu para o Vasco de virada, por 2 a 1, neste domingo (30/3), em São Januário, na primeira rodada da competição. Entre frustrações e irritação pela derrota, ninguém saiu mais chateado do estádio do que o presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira.