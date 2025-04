Oscar pode ser relacionado para estreia do São Paulo pela Libertadores

Meia, que estava com uma lesão na região posterior da coxa esquerda, treinou com bola normalmente nesta segunda; Comissão técnica tem cautela

O São Paulo teve boa notícia na tarde desta segunda-feira (31). Afinal, o meia Oscar avançou na recuperação de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O jogador participou de parte do treino com bola no CT da Barra Funda e pode ficar à disposição para a estreia do São Paulo na Libertadores.

Oscar não participou do empate por 0 a 0 do Tricolor com o Sport, no sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o meia mostrou evolução física nos últimos dias e pode ser relacionado para a partida contra o Talleres, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Cordoba, na Argentina.