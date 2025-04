Once Caldas (COL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem Mano Menezes, Tricolor terá Marcão no comando em sua estreia pela Sul-Americana, no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia

Dessa forma, a equipe carioca tenta iniciar com o pé direito a campanha de sua 11ª participação no torneio continental. Este será o primeiro encontro oficial entre as equipes em competições profissionais masculinas.

Após a derrota para o Fortaleza, o Fluminense fará sua estreia na Sul-Americana 2025. Assim, nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Once Caldas, no Estádio Palogrande, em Manizales. O Tricolor demitiu o técnico Mano Menezes no último sábado (29) e segue na busca por um novo comandante. Enquanto isso, Marcão, auxiliar permanente, será o treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (1) terá a transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Once Caldas

No momento, o time colombiano é o décimo colocado no campeonato nacional, com 16 pontos, e tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Nesse sentido, o técnico Hernán Darío não terá nenhum desfalque e deve ter força máxima para a estreia na competição continental. San José e Unión Española completam a chave e se enfrentam na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), na capital boliviana, no Hernando Siles.

Como chega o Fluminense

Ainda sem treinador, o Tricolor terá o auxiliar permanente Marcão à beira do campo. Para o duelo, ele não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, que está no período de transição após uma leve miocardite. Além disso, Riquelme teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, enquanto Isaque teve um problema semelhante, só que no joelho direito.